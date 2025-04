17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

Названы составы МЮ и Лиона на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

The Pride of All Europe 👊 #MUFC || #UEL

🦁 Our starting XI for the quarter-final second leg against Manchester United 👊🔴🔵#MUFCOL pic.twitter.com/GNGyPoeDJb