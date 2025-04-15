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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
17.04.2025 22:00 - : -
Лион
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Лига Европы
15 апреля 2025, 21:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:06
96
0

Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 21:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:06
96
0
Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первый матч закончился со счетом 2:2.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» основной этап Лиги Европы начал с трех ничьих. Но затем команда одержала пять побед подряд и заняла в турнирной таблице третье место. «Манчестер Юнайтед» единственный участник Лиги Европы, который пока не проиграл ни одного матча. В 1/8 финала соперником «Манчестер Юнайтед» стал «Реал Сосьедад». Поединок в Испании закончился вничью 1:1. А на своем поле команда Рубена Аморима одолела соперника со счетом 4:1. Мог «Манчестер Юнайтед» выиграть и в Лионе, но пропустил в компенсированное время. Перед ответным матчем с «Лионом», «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сыграл с «Ньюкаслом» и потерпел поражение со счетом 1:4.

Лион

«Лион» тоже неплохо выступил в основном этапе Лиги Европы, проиграв всего один матч. Команда вышла в 1/8 финала, где встретилась с ФКСБ из Румынии. Особых проблем французский клуб не испытал и дважды обыграл соперника – 3:1 в гостях и 4:0 дома. Перед визитом в Манчестер, «Лион» провел матч чемпионата Франции. Команда на выезде обыграла «Осер» (3:1). В турнирной таблице «Лион» занимает четвертое место.

Личные встречи

До поединка, который прошел 10 апреля в Лионе, команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2007/08. Первый поединок также прошел во Франции и закончился вничью 1:1. «Манчестер Юнайтед» дома выиграл 1:0 и вышел в следующую стадию. Играли команды и в одной группе ЛЧ сезона 2004/05. Встреча во Франции закончилась со счетом 2:2. В Англии «Манчестер Юнайтед» победил 2:1. За пять прошедших матчей «Лион» ни разу не побеждал «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – «Лион»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 2,09 гола за игру. Средняя результативность «Лиона» составляет 2,27 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Далот, Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Угарте, Гарначо, Хойлунд.
  • «Лион»: Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлс, Акуоку, Верету, Толиссо, Альмада, Шерки, Микаутадзе.

Прогноз

Команды могут сыграть результативно, как и в первом матче. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
17 апреля 2025 -
22:00
Лион
Тотал больше 2,5 1,62 Сделать ставку
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Манчестер Юнайтед Лион Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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