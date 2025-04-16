Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия – Барселона
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 13:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:54
516
0

«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия – Барселона

Хет-трик Серу Гирасси не помог дортмундской «Боруссии» пройти «Барселону»

16 апреля 2025, 13:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:54
516
0
«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде принимала «Барселону». Перед хозяевами стояла непростая задача, ведь первый матч «Боруссия» проиграла со счетом 0:4.

«Боруссия» открыла счет на 11-й минуте. Пенальти реализовал Серу Гирасси. На 49-й минуте Гирасси еще на шаг приблизил «Боруссию» к цели. Но автогол Бенсебаини на 54-й минуте усложнил задачу.

Серу Гирасси забил и третий мяч. «Боруссия» выиграла 3:1. Но для общего успеха этого оказалось мало.

Большинство болельщиков «Боруссии» поддержали свою команду.

Felix: Если бы мы сыграли первый матч так же, как сегодня...

OneTenseFella: Вы можете гордиться этим, первый матч был провальным, но сегодня вы сделали все возможное, и вам некого винить.

Mike: Мы можем гордиться нашим сегодняшним выступлением. Сегодня все выложились по полной. Проигрыш со счетом 4-0 в первом матче был просто необязательным.

momoAUT: Как только Брандт вышел на поле, у нас стало на одного игрока меньше.

WAVE Nikkey: И вы снова опозорили немецкий футбол в Европе! Спасибо!

Фаны «Барселоны» рады, что удалось пройти в полуфинал.

Duchess M. Abboud: Слава богу, что мы выиграли в первом матче. У нас бы были настоящие проблемы!

Haikeys: Флику и ребятам предстоит много дел.

FCBiEman: Каждому игроку сегодня должно быть стыдно за себя. Худший результат сезона. Я больше не уверен в полуфинале.

По теме:
«Мы намучились в Дортмунде». Игрок Барселоны рад выходу в полуфинал ЛЧ
В Арсенале уверены, что смогут разгромить Реал на Сантьяго Бернабеу
Гирасси присоединился к Андрею Шевченко в одном интересном рейтинге
Боруссия Д - Барселона Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов реакция болельщиков Ханс-Дитер Флик Серу Гирасси Рами Бенсебаини
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса
Футбол | 16 апреля 2025, 12:44 6
Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса
Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса

В преддверии ответной встречи с «канонирами» вспоминаем великие камбеки «Мадрида»

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 11:33 27
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины

Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года

Бывшая Тимощука: «Он любил показать, что не такой как Милевский. Но...»
Футбол | 16.04.2025, 13:29
Бывшая Тимощука: «Он любил показать, что не такой как Милевский. Но...»
Бывшая Тимощука: «Он любил показать, что не такой как Милевский. Но...»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Футбол | 15.04.2025, 14:18
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15.04.2025, 15:51
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 9
Футбол
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
14.04.2025, 08:19
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем