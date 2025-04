«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия – Барселона

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде принимала «Барселону». Перед хозяевами стояла непростая задача, ведь первый матч «Боруссия» проиграла со счетом 0:4.

«Боруссия» открыла счет на 11-й минуте. Пенальти реализовал Серу Гирасси. На 49-й минуте Гирасси еще на шаг приблизил «Боруссию» к цели. Но автогол Бенсебаини на 54-й минуте усложнил задачу.

Серу Гирасси забил и третий мяч. «Боруссия» выиграла 3:1. Но для общего успеха этого оказалось мало.

Большинство болельщиков «Боруссии» поддержали свою команду.

Felix: Если бы мы сыграли первый матч так же, как сегодня...

OneTenseFella: Вы можете гордиться этим, первый матч был провальным, но сегодня вы сделали все возможное, и вам некого винить.

Mike: Мы можем гордиться нашим сегодняшним выступлением. Сегодня все выложились по полной. Проигрыш со счетом 4-0 в первом матче был просто необязательным.

momoAUT: Как только Брандт вышел на поле, у нас стало на одного игрока меньше.

WAVE Nikkey: И вы снова опозорили немецкий футбол в Европе! Спасибо!

Фаны «Барселоны» рады, что удалось пройти в полуфинал.

Duchess M. Abboud: Слава богу, что мы выиграли в первом матче. У нас бы были настоящие проблемы!

Haikeys: Флику и ребятам предстоит много дел.

FCBiEman: Каждому игроку сегодня должно быть стыдно за себя. Худший результат сезона. Я больше не уверен в полуфинале.

SEE YOU IN THE NEXT ROUND! 💙❤️ pic.twitter.com/i7zVRcopxb