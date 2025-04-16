«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия – Барселона
Хет-трик Серу Гирасси не помог дортмундской «Боруссии» пройти «Барселону»
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде принимала «Барселону». Перед хозяевами стояла непростая задача, ведь первый матч «Боруссия» проиграла со счетом 0:4.
«Боруссия» открыла счет на 11-й минуте. Пенальти реализовал Серу Гирасси. На 49-й минуте Гирасси еще на шаг приблизил «Боруссию» к цели. Но автогол Бенсебаини на 54-й минуте усложнил задачу.
Серу Гирасси забил и третий мяч. «Боруссия» выиграла 3:1. Но для общего успеха этого оказалось мало.
Большинство болельщиков «Боруссии» поддержали свою команду.
Felix: Если бы мы сыграли первый матч так же, как сегодня...
OneTenseFella: Вы можете гордиться этим, первый матч был провальным, но сегодня вы сделали все возможное, и вам некого винить.
Mike: Мы можем гордиться нашим сегодняшним выступлением. Сегодня все выложились по полной. Проигрыш со счетом 4-0 в первом матче был просто необязательным.
momoAUT: Как только Брандт вышел на поле, у нас стало на одного игрока меньше.
WAVE Nikkey: И вы снова опозорили немецкий футбол в Европе! Спасибо!
Фаны «Барселоны» рады, что удалось пройти в полуфинал.
Duchess M. Abboud: Слава богу, что мы выиграли в первом матче. У нас бы были настоящие проблемы!
Haikeys: Флику и ребятам предстоит много дел.
FCBiEman: Каждому игроку сегодня должно быть стыдно за себя. Худший результат сезона. Я больше не уверен в полуфинале.
Es reicht nicht. Doch der Stolz überwiegt. 💛 pic.twitter.com/GO7Ln86OVE— Borussia Dortmund (@BVB) April 15, 2025
SEE YOU IN THE NEXT ROUND! 💙❤️ pic.twitter.com/i7zVRcopxb— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2025
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