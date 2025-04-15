Экс-звезда Шахтера думает о завершении карьеры. Он ударно играет в Европе
Генрих Мхитарян пока не понимает, как долго еще будет играть
Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян, в свое время выступавший за донецкий «Шахтер», заговорил о завершении карьеры.
«Я могу принять решение уйти из футбола в конце сезона. Это может быть мой последний сезон в качестве игрока, а могу поиграть еще 1-2 года. Посмотрим», – сказал Мхитарян.
В нынешнем сезоне армянский полузащитник провел 41 за «Интер», забив один гол и отдав четыре голевых передачи.
В свое время Генрих выступал в Украинской Премьер-лиге. В сезоне 2009/10 Мхитарян играл за донецкий Металлург. С 2010 по 2013 годы Генрих выступал за донецкий «Шахтер».
Henrikh #Mkhitaryan: “I could decide to retire from football at the end of the season. This could be my last season as player or I could play 1-2 years again: let’s see…”. #transfers #Inter pic.twitter.com/SSjqNrQzrP— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2025
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