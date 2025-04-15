Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Шахтера думает о завершении карьеры. Он ударно играет в Европе
Италия
15 апреля 2025, 18:59 |
1408
0

Экс-звезда Шахтера думает о завершении карьеры. Он ударно играет в Европе

Генрих Мхитарян пока не понимает, как долго еще будет играть

15 апреля 2025, 18:59 |
1408
0
Экс-звезда Шахтера думает о завершении карьеры. Он ударно играет в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян, в свое время выступавший за донецкий «Шахтер», заговорил о завершении карьеры.

«Я могу принять решение уйти из футбола в конце сезона. Это может быть мой последний сезон в качестве игрока, а могу поиграть еще 1-2 года. Посмотрим», – сказал Мхитарян.

В нынешнем сезоне армянский полузащитник провел 41 за «Интер», забив один гол и отдав четыре голевых передачи.

В свое время Генрих выступал в Украинской Премьер-лиге. В сезоне 2009/10 Мхитарян играл за донецкий Металлург. С 2010 по 2013 годы Генрих выступал за донецкий «Шахтер».

По теме:
Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
Полузащитник Карпат: «Сейчас мы с Рухом по разные стороны баррикад»
Генрих Мхитарян Интер Милан Шахтер Донецк Серия A чемпионат Италии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлург Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт
Футбол | 15 апреля 2025, 19:35 0
Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт
Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт

Хочет сыграть на ЧМ-2026

Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Футбол | 14 апреля 2025, 23:37 3
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину

Лиссабонский клуб настроен купить еще одного вратаря

Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Футбол | 14.04.2025, 20:32
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15.04.2025, 08:26
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
Футбол | 15.04.2025, 11:59
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 8
Футбол
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 18
Футбол
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 14
Футбол
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем