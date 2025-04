Забыл о Суперкубке? Щенсны напомнил журналисту его празднование

Перед матчем Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «Барселоной» голкипер каталонцев Войцех Щенсны поправил журналиста, который забыл о Суперкубке Испании.

– В прошлом сезоне вы завершили карьеру, а в этом можете выиграть три титула?

– Четыре.

– Четыре? Ну, три важных и Суперкубок.

– Суперкубок тоже важен. Я видел, как вы праздновали в Саудовской Аравии. Поэтому – важный.

Напомним, что Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры на домашнем стадионе дортмундской «Боруссии».

🗣️ "You were retired and now you can win three titles with Barcelona..."



🗣️ Szczęsny: "Four." 😎



🗣️ "Four: three important titles and the Super Cup."



🗣️ Szczęsny: "It's also important. I saw you celebrating in Saudi Arabia, so it matters." 🚬pic.twitter.com/Z5UpKkYMY1