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Лига чемпионов
14 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 14 апреля 2025, 19:06
524
0

Бывает и так. Голкипер Барселоны сыграет на стадионе, где завершил карьеру

Войцех Щенсны на «Вестфаленштадион» провел свой последний матч перед возвращением в футбол

14 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 14 апреля 2025, 19:06
524
0
Бывает и так. Голкипер Барселоны сыграет на стадионе, где завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля на стадионе «Вестфаленштадион» в Дортмунде состоится четвертьфинальный ответный матч 1/4 финала между «Боруссией» и «Барселоной».

Для Войцеха Щенсны эта арена стала последней перед завершением профессиональной карьеры.

25 июня 2024 года сборная Польши провела последний матч группового этапа Евро-2024 против Франции именно на этом стадионе. Щенсны весь матч провел на замене, но после финального свистка именно он стал главной звездой, ведь именно ему аплодировали болельщики, с которыми он прощался.

Все знали, что Войцех завершает карьеру, и это его последний матч в форме национальной сборной. Впоследствии Щенсны объявил об окончательном завершении карьеры.

2 октября 2024 года «Барселона» заставила вернуться Щенсны в большой футбол, подписав контракт с каталонцами до конца сезона.

«Барселона» победила «Боруссию» из Дортмунда в первом матче со счетом 4:0.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Барселона Боруссия Д - Барселона Войцех Щенсны
Александр Сильченко Источник: ФК Барселона
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