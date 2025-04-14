Бывает и так. Голкипер Барселоны сыграет на стадионе, где завершил карьеру
Войцех Щенсны на «Вестфаленштадион» провел свой последний матч перед возвращением в футбол
15 апреля на стадионе «Вестфаленштадион» в Дортмунде состоится четвертьфинальный ответный матч 1/4 финала между «Боруссией» и «Барселоной».
Для Войцеха Щенсны эта арена стала последней перед завершением профессиональной карьеры.
25 июня 2024 года сборная Польши провела последний матч группового этапа Евро-2024 против Франции именно на этом стадионе. Щенсны весь матч провел на замене, но после финального свистка именно он стал главной звездой, ведь именно ему аплодировали болельщики, с которыми он прощался.
Все знали, что Войцех завершает карьеру, и это его последний матч в форме национальной сборной. Впоследствии Щенсны объявил об окончательном завершении карьеры.
2 октября 2024 года «Барселона» заставила вернуться Щенсны в большой футбол, подписав контракт с каталонцами до конца сезона.
«Барселона» победила «Боруссию» из Дортмунда в первом матче со счетом 4:0.
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