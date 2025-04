Вальверде отметился юбилеем, Мбаппе стал антигероем

В составе «Реала» свой юбилейный, 50-й матч в сезоне во всех турнирах сыграл Федерико Вальверде. Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов это является лучшим показателем.

Для Вальверде это 47-й матч в стартовом составе. Такое количество матчей в стартовом составе имеют также Юри Тилеманс и Диогу Далот.

Килиан Мбаппе, наоборот, отметился со знаком минус. Француз стал лишь вторым форвардом «Реала» в этом веке, кто получил красную карточку в первом тайме Ла Лиги. Первым был Рууд ван Нистельрой в 2008 году.

Мбаппе удалили впервые за шесть лет. Сколько всего красных у Килиана?

2 - Kylian Mbappé is the second @realmadrid forward to receive a red card in the first half of a LaLiga match in the entire 21st Century, after Ruud van Nistelrooij vs Atlético de Madrid in 2008. New. pic.twitter.com/o6htWkF8ug