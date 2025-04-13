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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 18:42 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:54
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0

Заря – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 24-го тура УПЛ

13 апреля 2025, 18:42 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:54
150
0
Заря – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Верес Ровно. Луан Кампос

13 апреля в 18:00 проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес забил два гола Заре в дебюте матча УПЛ в Киеве (2:0 в пользу луганского клуба).

Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос.

ГОЛ! 0:1. Игорь Харатин, 3 мин

ГОЛ! 0:2. Луан Кампос, 12 мин

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Игорь Харатин видео голов и обзор Заря - Верес Луан Кампос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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