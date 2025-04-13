Заря – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 апреля в 18:00 проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес забил два гола Заре в дебюте матча УПЛ в Киеве (2:0 в пользу луганского клуба).

Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос.

ГОЛ! 0:1. Игорь Харатин, 3 мин

ГОЛ! 0:2. Луан Кампос, 12 мин