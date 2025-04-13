Экс-игрок харьковского «Металлиста» дебютировал в чемпионате США

18-летний украинский полузащитник «Монреаля» Геннадий Синчук дебютировал в МЛС.

Канадская команда играла против «Шарлотт».

Геннадий Синчук вышел на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм. «Монреаль» уступил «Шарлотт» со счетом 0:1.

Синчук – воспитанник харьковского «Металлиста». 3 мая 2023 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Днепра-1» (0:5).

Также вызывался в юношескую сборную Украины U-19, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года.

МЛС. 13 апреля

Монреаль – Мемфис – 0:1

Гол: Биль, 16

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