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Major League Soccer
13 апреля 2025, 05:15 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:20
35
0

Экс-игрок харьковского «Металлиста» дебютировал в чемпионате США

Геннадий Синчук отыграл второй тайм за команду

13 апреля 2025, 05:15 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:20
35
0
Экс-игрок харьковского «Металлиста» дебютировал в чемпионате США
Transfermrkt. Геннадий Синчук

18-летний украинский полузащитник «Монреаля» Геннадий Синчук дебютировал в МЛС.

Канадская команда играла против «Шарлотт».

Геннадий Синчук вышел на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм. «Монреаль» уступил «Шарлотт» со счетом 0:1.

Синчук – воспитанник харьковского «Металлиста». 3 мая 2023 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Днепра-1» (0:5).

Также вызывался в юношескую сборную Украины U-19, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года.

МЛС. 13 апреля

Монреаль – Мемфис – 0:1

Гол: Биль, 16

Видео голов и обзор матча

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Монреаль Импакт Шарлотт (MLS) Геннадий Синчук Major League Soccer (MLS)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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