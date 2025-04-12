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  4. Забавно совпадение: Свитолина получила соперницу в Руане. Кто у Калининой?
WTA
12 апреля 2025, 21:32 | Обновлено 12 апреля 2025, 21:49
799
0

Забавно совпадение: Свитолина получила соперницу в Руане. Кто у Калининой?

Элина и Ангелина выступят на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция

12 апреля 2025, 21:32 | Обновлено 12 апреля 2025, 21:49
799
0
Забавно совпадение: Свитолина получила соперницу в Руане. Кто у Калининой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 18) и Ангелина Калинина (WTА 65) сыграют на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который пройдет с 14 по 20 апреля на грунтовых кортах в помещении.

В субботу, 12 апреля, состоялась жеребьевка основной сетки и украинки узнали, с кем сыграют в 1-м раунде.

Свитолина получила первый номер посева и на старте соревнований поборется против Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 96). Забавно, что в субботу Элина и Жиль встретились в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Швейцарии.

Элина одержала победу и вывела сине-желтых в финальный этап. Всего на счету Свитолиной и Тайхман четыре очных противостояния, счет 2:2.

Калинина в 1/16 финала сыграет с теннисисткой, которая преодолеет сито квалификации.

Если Элина и Ангелина выиграют свои стартовые поединки, то во 2-м круге встретятся между собой.

В квалификации Руана выступила еще одна представительница Украины – Надежда Колб. 32-летняя украинка в 1-м раунде отбора потерпела поражение от Тины Надин Смит.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Элина Свитолина Ангелина Калинина WTA Руан Жиль Тайхман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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