Забавно совпадение: Свитолина получила соперницу в Руане. Кто у Калининой?

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 18) и Ангелина Калинина (WTА 65) сыграют на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который пройдет с 14 по 20 апреля на грунтовых кортах в помещении.

В субботу, 12 апреля, состоялась жеребьевка основной сетки и украинки узнали, с кем сыграют в 1-м раунде.

Свитолина получила первый номер посева и на старте соревнований поборется против Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 96). Забавно, что в субботу Элина и Жиль встретились в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Швейцарии.

Элина одержала победу и вывела сине-желтых в финальный этап. Всего на счету Свитолиной и Тайхман четыре очных противостояния, счет 2:2.

Калинина в 1/16 финала сыграет с теннисисткой, которая преодолеет сито квалификации.

Если Элина и Ангелина выиграют свои стартовые поединки, то во 2-м круге встретятся между собой.

В квалификации Руана выступила еще одна представительница Украины – Надежда Колб. 32-летняя украинка в 1-м раунде отбора потерпела поражение от Тины Надин Смит.

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