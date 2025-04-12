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  4. Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250
WTA
12 апреля 2025, 18:59 |
154
0

Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250

Надежда уступила Тине Надин Смит в отборе к соревнованиям во Франции

12 апреля 2025, 18:59 |
154
0
Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250
Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 743) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах проиграла Тине Надин Смит (Австралия, WTA 325) за 1 час и 14 минут.

WTA 250 Руан. Грунт. Квалификация

Надежда Колб (Украина) – Тина Надин Смит (Австралия) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперников.

В решающем раунде отбора Смит сыграет против победительницы противостояния Нао Хибино – Ясмин Мансури.

Колб провела четвертый матч в квалификациях соревнований категории WTA 250 и потерпела четвертое поражение.

По теме:
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Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 12 апреля
Украинка из восьмой сотни заявилась в квалификацию турнира WTA 250 в Руане
Надежда Колб Тина Надин Смит WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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