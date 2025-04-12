Колб в квалификации Руана не сумела выиграть 1-й матч на турнирах WTA 250

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 743) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах проиграла Тине Надин Смит (Австралия, WTA 325) за 1 час и 14 минут.

WTA 250 Руан. Грунт. Квалификация

Надежда Колб (Украина) – Тина Надин Смит (Австралия) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперников.

В решающем раунде отбора Смит сыграет против победительницы противостояния Нао Хибино – Ясмин Мансури.

Колб провела четвертый матч в квалификациях соревнований категории WTA 250 и потерпела четвертое поражение.