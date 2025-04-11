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  4. Шевченко сыграл против Манчестер Сити в полуфинале Юношеского кубка Англии
Англия
11 апреля 2025, 20:37 |
1078
2

Шевченко сыграл против Манчестер Сити в полуфинале Юношеского кубка Англии

Кристиан не сумел забить в ворота соперника

11 апреля 2025, 20:37 |
1078
2
Шевченко сыграл против Манчестер Сити в полуфинале Юношеского кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан и Андрей Шевченко

Состоялся матч полуфинала Юношеского кубка Англии, в котором встретились «Уотфорд» U-18 и «Манчестер Сити» U-18. «Горожане» одолели соперника со счетом 1:0 и пробились в решающий раунд.

В составе «Уотфорда» с первых минут вышел сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко – Кристиан. Он сыграл 73 минуты, имел несколько моментов для взятия ворот, однако забить не сумел.

Шевченко-младший в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах (19 – в старте), в которых забил десять голов.

Юношеский кубок Англии, 1/2 финала

Манчестер Сити U-18 – Уотфорд U-18 – 1:0

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Манчестер Сити Уотфорд Андрей Шевченко Кристиан Шевченко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Yura
В первом моменте? зачем он принимал мяч ??, а не бил в касание, до ворот было целых 6 метров! Он точно игрок атаки? это же на атомате должно быть. Во втором эпизоде,  надо было на опережение в подкате.... а не танцевать вокруг мяча..
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+1
umnuy2
Шева в 17 дядек возил за Динамо-2 в первой лиге Украины а це таке.Толку не будет.
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+1
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