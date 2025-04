Шевченко сыграл против Манчестер Сити в полуфинале Юношеского кубка Англии

Состоялся матч полуфинала Юношеского кубка Англии, в котором встретились «Уотфорд» U-18 и «Манчестер Сити» U-18. «Горожане» одолели соперника со счетом 1:0 и пробились в решающий раунд.

В составе «Уотфорда» с первых минут вышел сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко – Кристиан. Он сыграл 73 минуты, имел несколько моментов для взятия ворот, однако забить не сумел.

Шевченко-младший в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах (19 – в старте), в которых забил десять голов.

Юношеский кубок Англии, 1/2 финала

Манчестер Сити U-18 – Уотфорд U-18 – 1:0

A fantastic effort from the boys, but the journey comes to an end 💛 pic.twitter.com/N5glqwLtSs