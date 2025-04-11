Шевченко сыграл против Манчестер Сити в полуфинале Юношеского кубка Англии
Кристиан не сумел забить в ворота соперника
Состоялся матч полуфинала Юношеского кубка Англии, в котором встретились «Уотфорд» U-18 и «Манчестер Сити» U-18. «Горожане» одолели соперника со счетом 1:0 и пробились в решающий раунд.
В составе «Уотфорда» с первых минут вышел сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко – Кристиан. Он сыграл 73 минуты, имел несколько моментов для взятия ворот, однако забить не сумел.
Шевченко-младший в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах (19 – в старте), в которых забил десять голов.
Юношеский кубок Англии, 1/2 финала
Манчестер Сити U-18 – Уотфорд U-18 – 1:0
Keep fighting, lads 👊 https://t.co/ac0eBWLPCk pic.twitter.com/YY0paQufgm— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) April 10, 2025
😩 https://t.co/oWWn4Vxyvl pic.twitter.com/No3AEARi1D— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) April 10, 2025
A fantastic effort from the boys, but the journey comes to an end 💛 pic.twitter.com/N5glqwLtSs— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) April 10, 2025
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