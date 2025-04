«Мы играли против Лиона и Онана». Реакция болельщиков МЮ на драму в Лионе

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лион» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась вничью 2:2.

«Лион» открыл счет на 25-й минуте. Причем не обошлось без ошибки голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Алмада с левого фланга подал со штрафного и мяч, так никого и не задев, влетел в ворота.

«Манчестер Юнайтед» отыгрался в компенсированное к первому тайму время, а на 88-й минуте вышел вперед. Но удержать победу команде гостей не удалось. На 95-й минуте «Лион» спасся от поражения. Ответный матч пройдет в Манчестере 17 апреля.

Mgbadike 1 Of Enugu: Каждый день я удивляюсь, как Онана стал вратарем и как он нашел путь в МЮ.

Shanth: Онана, вон из моего клуба, пожалуйста. Игроку, который не уважает команду соперника, нечего делать в моем клубе. Один из худших вратарей, которые у нас были.

memekid: Онана нужно продать.

Chuks Kitchen: Никто не должен сердиться на Онану. У него все хорошо.

𝑺 𝑵 𝑬 𝑯: Мы играли против «Лиона» и Онана.

E.J.: Оставьте Онана во Франции, когда будете возвращаться.

King_Andre: Если мы настоящий клуб, нам нужно оставить этого ненужного Онана во Франции сегодня вечером, а потом продать его в конце сезона. Я никогда не видел кого-нибудь такого ничтожного, как он.

#Utdfan#: Никакой благодарности Онана. Мы могли бы выиграть эту игру, если бы не он.

