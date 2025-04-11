Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона ведет переговоры с лидером команды. Он фаворит на Золотой мяч
Испания
11 апреля 2025, 10:31 | Обновлено 11 апреля 2025, 10:33
338
0

Барселона ведет переговоры с лидером команды. Он фаворит на Золотой мяч

Каталонцы стремятся подписать новый договор с Рафиньей

11 апреля 2025, 10:31 | Обновлено 11 апреля 2025, 10:33
338
0
Барселона ведет переговоры с лидером команды. Он фаворит на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с бразильским вингером команды Рафиньей о продлении контракта. Текущий договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Инсайдер Николо Скира отметил, что диалог между клубом и бразильцем находится на продвинутой стадии. Пока неизвестно, какие условия предлагает спортсмену испанский коллектив.

В этом сезоне Рафинья в 45 матчах за «Барселону» смог оформить 28 голов и 22 ассиста.

По теме:
«Это здорово». Салах объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем
ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
Манчестер Сити работает над продлением контракта главного таланта
Рафинья Диас Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Футбол | 10 апреля 2025, 11:32 0
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала

Баск хочет видеть в королевском клубе Джонатана Та из «Байера»

ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 апреля 2025, 08:53 1
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» права на осечку в погоне за «Динамо» и «Александрией» не имеют

ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 11.04.2025, 02:41
ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Бокс | 10.04.2025, 09:55
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10.04.2025, 20:06
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 2
Бокс
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 6
Футбол
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 3
Бокс
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем