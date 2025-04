Барселона ведет переговоры с лидером команды. Он фаворит на Золотой мяч

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с бразильским вингером команды Рафиньей о продлении контракта. Текущий договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Инсайдер Николо Скира отметил, что диалог между клубом и бразильцем находится на продвинутой стадии. Пока неизвестно, какие условия предлагает спортсмену испанский коллектив.

В этом сезоне Рафинья в 45 матчах за «Барселону» смог оформить 28 голов и 22 ассиста.

