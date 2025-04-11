Барселона ведет переговоры с лидером команды. Он фаворит на Золотой мяч
Каталонцы стремятся подписать новый договор с Рафиньей
Каталонская «Барселона» ведет переговоры с бразильским вингером команды Рафиньей о продлении контракта. Текущий договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.
Инсайдер Николо Скира отметил, что диалог между клубом и бразильцем находится на продвинутой стадии. Пока неизвестно, какие условия предлагает спортсмену испанский коллектив.
В этом сезоне Рафинья в 45 матчах за «Барселону» смог оформить 28 голов и 22 ассиста.
🚨 Excl. - Talks in progress for #Raphinha’s contract extension with #Barça. #transfers #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2025
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