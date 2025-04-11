Известно, кому Барселона отдаст десятый номер легендарного Месси

Руководство «Барселоны» определило, кто будет новым десятым номером команды, ранее под этим номером играл восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

Сейчас под десяткой выступает Ансу Фати. Однако, из-за нехватки игровой практики, он покинет команду летом. Этот номер перейдет испанскому хавбеку Дани Ольмо, который выступает под этим номером и в сборной Испании.

В этом сезоне Ольмо провел на клубном уровне 28 матчей, сделал 8 голов и сделал 5 ассистов. Ранее сообщалось, что Ольмо может перейти в «Манчестер Сити».