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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 09 апреля 2025, 14:04
181
0

Реал в пятый раз проиграл в ЛЧ. Синхронные осечки мужской и женской команды

Неудачным для мадридского «Реала» вышел выезд в Лондон

09 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 09 апреля 2025, 14:04
181
0
Реал в пятый раз проиграл в ЛЧ. Синхронные осечки мужской и женской команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение от «Арсенала» (0:3) в четвертьфинале Лиги Чемпионов стало уже пятым для «Реала» в сезоне.

«Сливочные» проиграли «Лиллю» (0:1), «Милану» (1:3), «Ливерпулю» (0:2), «Атлетико» (0:1) и «Арсеналу» (0:3).

Это повторение антирекорда клуба, установленного в сезоне 2000/01 (также пять поражений).

Интересен тот факт, что параллельно с Лигой Чемпионов среди мужчин в женской Лиге Чемпионов «Арсенал» также победил «Реал» со счетом 3:0.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид статистика Лига чемпионов Арсенал - Реал
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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