Реал в пятый раз проиграл в ЛЧ. Синхронные осечки мужской и женской команды

Поражение от «Арсенала» (0:3) в четвертьфинале Лиги Чемпионов стало уже пятым для «Реала» в сезоне.

«Сливочные» проиграли «Лиллю» (0:1), «Милану» (1:3), «Ливерпулю» (0:2), «Атлетико» (0:1) и «Арсеналу» (0:3).

Это повторение антирекорда клуба, установленного в сезоне 2000/01 (также пять поражений).

Интересен тот факт, что параллельно с Лигой Чемпионов среди мужчин в женской Лиге Чемпионов «Арсенал» также победил «Реал» со счетом 3:0.

The Emirates was a tough place to visit for 𝐁𝐎𝐓𝐇 Real Madrid’s men and women 😬🔨 pic.twitter.com/VLr8rbeox5

Arsenal handed Real Madrid their fifth Champions League loss of the season, equalling their worst-ever total in a single campaign (2000/01).



It was also their joint-heaviest first-leg defeat in a knockout tie. 🥊