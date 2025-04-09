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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 11:41 |
1681
0

Анчелотти признался, что спасет Реал в ответном матче Лиги чемпионов

Наставник мадридского клуба поделился ожиданиями от второго поединка

09 апреля 2025, 11:41 |
1681
0
Анчелотти признался, что спасет Реал в ответном матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

Главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти поделился мнением о втором поединке с «канонирами», который состоится через неделю в Мадриде:

«Мы должны верить и стараться, чтобы в ответном матче произошло что-то волшебное. В футболе может случиться все, например, Деклан Райс, который забивает два штрафных, чего он никогда не делал в своей карьере», – заявил итальянский специалист.

Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал Фабрицио Романо Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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