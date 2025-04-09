Анчелотти признался, что спасет Реал в ответном матче Лиги чемпионов
Наставник мадридского клуба поделился ожиданиями от второго поединка
8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.
Главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти поделился мнением о втором поединке с «канонирами», который состоится через неделю в Мадриде:
«Мы должны верить и стараться, чтобы в ответном матче произошло что-то волшебное. В футболе может случиться все, например, Деклан Райс, который забивает два штрафных, чего он никогда не делал в своей карьере», – заявил итальянский специалист.
Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
⚪️ Carlo Ancelotti: “We must believe and try to make something magic happen in the second leg”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2025
“In football everything can happen, for example Declan Rice who scores two free kicks as he never did in his career”. pic.twitter.com/xBlkapLkrW
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