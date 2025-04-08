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Италия
08 апреля 2025, 02:18 |
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0

Интересное достижение в сезоне. Фрэнк Ангисса сравнялся с Мактоминеем

За «Наполі» черговий гол забив центральний півзахисник.

08 апреля 2025, 02:18 |
35
0
Интересное достижение в сезоне. Фрэнк Ангисса сравнялся с Мактоминеем
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии А «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

Единственный мяч в составе гостей забил 29-летний камерунский полузащитник неаполитанцев Фрэнк Ангисса.

Благодаря Фрэнку Ангисса и Скотту Мактоминею, «Наполи» является единственной командой с двумя центральными полузащитниками, которые забили более пяти голов в Серии А в этом сезоне.

В активе камерунского и шотландского игроков по 6 забитых мячей.

«Неаполитанцы» потеряли в этой игре возможность приблизиться к «Интеру», который также потерял очки в 31-м туре.

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Александр Сильченко Источник: Opta
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