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  4. Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 18:53 |
768
0

Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ 2024/25

06 апреля 2025, 18:53 |
768
0
Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

УПЛ 2024/25. 23-й тур, 6 апреля

Шахтер – Верес – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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