Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 23-й тур, 6 апреля

Шахтер – Верес – 0:0 (матч продолжается)

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Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция