Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 18:53 |
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Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ 2024/25
06 апреля 2025, 18:53 |
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6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.
Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
УПЛ 2024/25. 23-й тур, 6 апреля
Шахтер – Верес – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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