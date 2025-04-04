Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА. Реакция болельщиков
За президента УАФ проголосовали только 15 европейских стран-ассоциаций
Во время 49-го Конгресса УЕФА, который проходит в Белграде, состоялось голосование за новых членов исполкома УЕФА. Одним из кандидатов был президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
В голосовании Шевченко занял лишь 4-е место из 5 кандидатов. В Исполком УЕФА попадают только первые 2. Ими стали представители Испании и Израиля. Кандидатуру Андрея Шевченко поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против. Президент УАФ заявил, что на результаты голосования повлияли политические аспекты.
Максим: Очевидно слили, чтобы не мешал русню в футбол возвращать.
Yevhenii: Ожидаемо, зачем им человек в такой должности из Украины? Они ведь за идею «спорт для всех».
Oleksii: Пока не понимаю чем он лучше Павелко.
Міша: Там мощная пиар кампания была что шева ездил по странам. Не получилось не фартануло.
Ivan AlvaBud: Ни тренерских ни управленческих талантов и знаний нет... максимум может быть голубем мира..или открыл бы под свое имя детскую школу... но ни амбициозный сразу сборную подавай.
Умник: Это очень хреново. Потому что будут эти суки возвращать рашку в уефа.
Clitabetendang Bordndoner: Футбол без политики, пожалуйста!
❕ Andriy Shevchenko: We received clear signals that – due to political factors – both Ukraine and I personally were not welcome in UEFA’s leadership.— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) April 4, 2025
These concerns were confirmed by the events that followed during the Congress itself
Full statement: https://t.co/4nwC52NgrX pic.twitter.com/aBkq14V7F7
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