Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА. Реакция болельщиков

Во время 49-го Конгресса УЕФА, который проходит в Белграде, состоялось голосование за новых членов исполкома УЕФА. Одним из кандидатов был президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

В голосовании Шевченко занял лишь 4-е место из 5 кандидатов. В Исполком УЕФА попадают только первые 2. Ими стали представители Испании и Израиля. Кандидатуру Андрея Шевченко поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против. Президент УАФ заявил, что на результаты голосования повлияли политические аспекты.

Максим: Очевидно слили, чтобы не мешал русню в футбол возвращать.

Yevhenii: Ожидаемо, зачем им человек в такой должности из Украины? Они ведь за идею «спорт для всех».

Oleksii: Пока не понимаю чем он лучше Павелко.

Міша: Там мощная пиар кампания была что шева ездил по странам. Не получилось не фартануло.

Ivan AlvaBud: Ни тренерских ни управленческих талантов и знаний нет... максимум может быть голубем мира..или открыл бы под свое имя детскую школу... но ни амбициозный сразу сборную подавай.

Умник: Это очень хреново. Потому что будут эти суки возвращать рашку в уефа.

Clitabetendang Bordndoner: Футбол без политики, пожалуйста!

❕ Andriy Shevchenko: We received clear signals that – due to political factors – both Ukraine and I personally were not welcome in UEFA’s leadership.



These concerns were confirmed by the events that followed during the Congress itself



