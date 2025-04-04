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04 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 18:53
1187
0

Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА. Реакция болельщиков

За президента УАФ проголосовали только 15 европейских стран-ассоциаций

04 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 18:53
1187
0
Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Во время 49-го Конгресса УЕФА, который проходит в Белграде, состоялось голосование за новых членов исполкома УЕФА. Одним из кандидатов был президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

В голосовании Шевченко занял лишь 4-е место из 5 кандидатов. В Исполком УЕФА попадают только первые 2. Ими стали представители Испании и Израиля. Кандидатуру Андрея Шевченко поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против. Президент УАФ заявил, что на результаты голосования повлияли политические аспекты.

Максим: Очевидно слили, чтобы не мешал русню в футбол возвращать.

Yevhenii: Ожидаемо, зачем им человек в такой должности из Украины? Они ведь за идею «спорт для всех».

Oleksii: Пока не понимаю чем он лучше Павелко.

Міша: Там мощная пиар кампания была что шева ездил по странам. Не получилось не фартануло.

Ivan AlvaBud: Ни тренерских ни управленческих талантов и знаний нет... максимум может быть голубем мира..или открыл бы под свое имя детскую школу... но ни амбициозный сразу сборную подавай.

Умник: Это очень хреново. Потому что будут эти суки возвращать рашку в уефа.

Clitabetendang Bordndoner: Футбол без политики, пожалуйста!

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Андрей Шевченко исполком УЕФА выборы конгресс УЕФА Украинская ассоциация футбола УЕФА реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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