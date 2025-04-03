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  4. По стопам Ширера. Бомбардир Ньюкасла вписал свое имя в историю клуба
Англия
03 апреля 2025, 07:12 |
222
0

По стопам Ширера. Бомбардир Ньюкасла вписал свое имя в историю клуба

Александер Исак продолжает бить бомбардирские рекорды в АПЛ

03 апреля 2025, 07:12 |
222
0
По стопам Ширера. Бомбардир Ньюкасла вписал свое имя в историю клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Ньюкасл одержал минимальную победу над Брентфордом (2:1) в домашнем матче 30 тура Английской Премьер-лиги.

В матче против Брентфорда 25-летний шведский форвард Ньюкасл Юнайтед Александер Исак снова отличился голом, что позволило ему стать первым игроком в истории клуба, забившим 20+ голов в Премьер-Лиге в двух подряд сезонах. В прошлом сезоне Исаак забил 21 гол, а в этом – уже 20.

Также Александер Исак стал третьим игроком в истории Ньюкасл Юнайтед, который в течение одного сезона АПЛ забил 10+ голов в домашних матчах и 10+ голов в выездных. Первыми двумя игроками, которым это удавалось, были Энди Коул в сезоне 1993/94 и Алан Ширер в сезоне 2001/02.

В нынешнем сезоне Ньюкасл занимает пятое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 29 сыгранных матчей.

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Александер Исак Ньюкасл Брентфорд статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алан Ширер
Олег Вахоцкий Источник: Английская Премьер-лига
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