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Англия
02 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 12:45
202
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продолжил сотрудничество с ключевым игроком

Жоао Гомес остается в «Вулверхэмптоне»

02 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 12:45
202
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продолжил сотрудничество с ключевым игроком
IMAGO. Жоао Гомес

24-летний бразильский полузащитник Жоао Гомес подписал новый контракт с находящимся в Английской Премьер-лиге клубом «Вулверхэмптон».

По информации пресс-службы клуба, футболист согласовал с представителями «волков» контракт продолжительностью до лета 2030 года. Также в договоре прописана опция продления сотрудничества еще на один год.

В общей сложности Жоао проводит лишь второй сезон в английском коллективе. В активе спортсмена 81 поединок, в которых было оформлено семь голов и три ассиста.

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Вулверхэмптон Жоао Гомес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Вулверхэмптон
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