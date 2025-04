ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продолжил сотрудничество с ключевым игроком

24-летний бразильский полузащитник Жоао Гомес подписал новый контракт с находящимся в Английской Премьер-лиге клубом «Вулверхэмптон».

По информации пресс-службы клуба, футболист согласовал с представителями «волков» контракт продолжительностью до лета 2030 года. Также в договоре прописана опция продления сотрудничества еще на один год.

В общей сложности Жоао проводит лишь второй сезон в английском коллективе. В активе спортсмена 81 поединок, в которых было оформлено семь голов и три ассиста.

Joao Gomes has signed a new contract to stay at Molineux.



