ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продолжил сотрудничество с ключевым игроком
Жоао Гомес остается в «Вулверхэмптоне»
24-летний бразильский полузащитник Жоао Гомес подписал новый контракт с находящимся в Английской Премьер-лиге клубом «Вулверхэмптон».
По информации пресс-службы клуба, футболист согласовал с представителями «волков» контракт продолжительностью до лета 2030 года. Также в договоре прописана опция продления сотрудничества еще на один год.
В общей сложности Жоао проводит лишь второй сезон в английском коллективе. В активе спортсмена 81 поединок, в которых было оформлено семь голов и три ассиста.
Joao Gomes has signed a new contract to stay at Molineux.— Wolves (@Wolves) April 1, 2025
Love it, @GomesOficial08 🤝
Our Joao.— Wolves (@Wolves) April 1, 2025
🇧🇷✍️ pic.twitter.com/2LJIiiz8yk
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