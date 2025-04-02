Поддерживал ВСУ. Президент Колосса получил высокую государственную награду
Андрея Засуху наградили медалью Президента Украины «За оборону Украины»
Президент футбольного клуба «Колос» Ковалевка Андрей Засуха получил награду Президента Украины «За оборону Украины».
Руководитель коллектива стал почетным обладателем высокой государственной награды благодаря активной помощи Вооруженных сил Украины и волонтерской деятельности, направленной на поддержку ветеранов войны, их семей и детей из детских домов.
«Футбольный клуб «Колос» гордится своим президентом и его неутомимой работой во благо Украины. Вместе мы продолжаем поддерживать тех, кто защищает нашу страну, и вносить свой вклад в ее будущее», – написано в Telegram-канале клуба.
Перед 23 туром чемпионата Украины коллектив из Ковалевки занимает 12-е место, имея в активе 21 пункт.
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