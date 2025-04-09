Челси хочет снова сорвать рынок. Лондонцы дают €100 млн за звезду футбола

Лондонский «Челси» готов летом потратить значительные деньги на усиление атакующей линии.

По информации СМИ, «Челси» рассчитывает летом приобрести нападающего. Основной целью лондонского клуба является шведский голеадор Александер Исак из «Ньюкасла». «Сороки» готовы отпустить Исака за сумму более 100 миллионов евро – «синие» готовы на такие расходы.

Исак проводит лучший сезон в карьере – он забил уже 23 гола и отметился пятью ассистами. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить Исака.