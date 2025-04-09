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  4. Челси хочет снова сорвать рынок. Лондонцы дают €100 млн за звезду футбола
Англия
09 апреля 2025, 02:34 |
284
1

Челси хочет снова сорвать рынок. Лондонцы дают €100 млн за звезду футбола

Лондонцы настроены летом приобрести Александера Исака

09 апреля 2025, 02:34 |
284
1
Челси хочет снова сорвать рынок. Лондонцы дают €100 млн за звезду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Лондонский «Челси» готов летом потратить значительные деньги на усиление атакующей линии.

По информации СМИ, «Челси» рассчитывает летом приобрести нападающего. Основной целью лондонского клуба является шведский голеадор Александер Исак из «Ньюкасла». «Сороки» готовы отпустить Исака за сумму более 100 миллионов евро – «синие» готовы на такие расходы.

Исак проводит лучший сезон в карьере – он забил уже 23 гола и отметился пятью ассистами. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить Исака.

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Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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П ля, я думав за Судакова.
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