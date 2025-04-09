Англия09 апреля 2025, 02:34 |
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Челси хочет снова сорвать рынок. Лондонцы дают €100 млн за звезду футбола
Лондонцы настроены летом приобрести Александера Исака
09 апреля 2025, 02:34 |
284
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Лондонский «Челси» готов летом потратить значительные деньги на усиление атакующей линии.
По информации СМИ, «Челси» рассчитывает летом приобрести нападающего. Основной целью лондонского клуба является шведский голеадор Александер Исак из «Ньюкасла». «Сороки» готовы отпустить Исака за сумму более 100 миллионов евро – «синие» готовы на такие расходы.
Исак проводит лучший сезон в карьере – он забил уже 23 гола и отметился пятью ассистами. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить Исака.
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