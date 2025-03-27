Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готовит исторический трансфер, это рекорд

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные» лидируют в гонке за 25-летнего футболиста. При этом «сороки» установили огромный ценник в размере 180 миллионов евро. «Ливерпуль» никогда не покупал игрока за такие деньги.

Исак не намерен продлевать контракт с «Ньюкаслом» и вполне вероятно, что он продолжит карьеру на Энфилде.

Ранее сообщалось о том, что Александер Исак определился, где хочет продолжить карьеру.