Англия27 марта 2025, 18:57 |
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Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готовит исторический трансфер, это рекорд
Александер Исак привлекает внимание английского гранда
27 марта 2025, 18:57 |
407
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Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, «красные» лидируют в гонке за 25-летнего футболиста. При этом «сороки» установили огромный ценник в размере 180 миллионов евро. «Ливерпуль» никогда не покупал игрока за такие деньги.
Исак не намерен продлевать контракт с «Ньюкаслом» и вполне вероятно, что он продолжит карьеру на Энфилде.
Ранее сообщалось о том, что Александер Исак определился, где хочет продолжить карьеру.
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