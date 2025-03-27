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  4. Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готовит исторический трансфер, это рекорд
Англия
27 марта 2025, 18:57 |
407
0

Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готовит исторический трансфер, это рекорд

Александер Исак привлекает внимание английского гранда

27 марта 2025, 18:57 |
407
0
Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готовит исторический трансфер, это рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные» лидируют в гонке за 25-летнего футболиста. При этом «сороки» установили огромный ценник в размере 180 миллионов евро. «Ливерпуль» никогда не покупал игрока за такие деньги.

Исак не намерен продлевать контракт с «Ньюкаслом» и вполне вероятно, что он продолжит карьеру на Энфилде.

Ранее сообщалось о том, что Александер Исак определился, где хочет продолжить карьеру.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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