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ATP
24 марта 2025, 21:08 | Обновлено 24 марта 2025, 21:12
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0

Невероятный Колман Вонг. Как ученик Надаля стал сенсацией в Майами

Ученик теннисной академии Надаля громко заявил о себе на турнире в Майами

24 марта 2025, 21:08 | Обновлено 24 марта 2025, 21:12
350
0
Невероятный Колман Вонг. Как ученик Надаля стал сенсацией в Майами
Tennis TV. Колман Вонг

Молодой теннисист Колман Вонг (ATP 182) навсегда вписал свое имя в историю мирового тенниса, как первый представитель Гонконга, победивший игрока из топ-20. Вонг попал в основную сетку Мастерса 1000 в Майами без прохождения квалификации, получив от организаторов турнира уайлд-кард.

Несмотря на то, что 20-летний спортсмен еще не достигал каких-либо значительных результатов во взрослом теннисе, он имеет за спиной достаточно интересный бекграунд. В 2021 году Колман вместе с французом Максом Вестфалем победил в парном разряде на Открытом чемпионате США среди юношей, а уже в следующем 2022 году повторил свой успех на юношеском Australian Open в паре с американцем Бруно Кузухара. К тому же Вонг является учеником известной теннисной академии Рафаэля Надаля.

«Надаль – мой кумир, и я действительно равнялся на него. С самого детства я думал, что хочу поступить в академию Рафы», – вспоминает Вонг.

На хардовом турнире ATP 1000 в Майами, Колман Вонг закончил свое участие в 3-м раунде.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Колман Вонг [WC] – Даниэль Альтмайер (Германия) [82] – 6:4, 6:3

Хард. 1/32 финала

Колман Вонг [WC] – Бен Шелтон (США) [14] – 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5)

Хард. 1/16 финала

Колман Вонг [WC] – Адам Уолтон (Австралия) [89] – 6:7 (6:8), 6:4, 4:6

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Колман Вонг Рафаэль Надаль ATP Майами Даниэль Альтмайер Бен Шелтон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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