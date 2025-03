Два года назад Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

23 марта 2023 года английский форвард Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Англии. Он побил рекорд Уэйна Руни, который за свою карьеру забил 53 гола на международном уровне.

По состоянию на сегодня Кейн провел за сборную Англии 104 матча, отметился 70 голами и отдал 19 результативных передач. Также на международном уровне он выиграл «Золотую бутсу» чемпионата мира и чемпионата Европы.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 38 поединках во всех турнирах, отметившись 44 результативными действиями (33 Г + 11 А).

ON THIS DAY: In 2023, Harry Kane became England’s all-time record goalscorer, breaking Wayne Rooney’s record of 53.



Two years later and he now has 70 goals in 104 caps for the Three Lions. 🦁🦁🦁



Harry Kane for the England men's senior side:



◉ Most goals scored

◉ Most goals… pic.twitter.com/achSTITJH2