Лига наций23 марта 2025, 22:04 | Обновлено 23 марта 2025, 22:17
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Бельгия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги наций
23 марта 2025, 22:04 | Обновлено 23 марта 2025, 22:17
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23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Бельгия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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