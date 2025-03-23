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Лига наций
23 марта 2025, 22:04 | Обновлено 23 марта 2025, 22:17
173
0

Бельгия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги наций

23 марта 2025, 22:04 | Обновлено 23 марта 2025, 22:17
173
0
Бельгия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Бельгия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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