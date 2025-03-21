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Товарищеские матчи
УКРАИНА U21
21.03.2025 18:00 – FT 1 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Словения U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 21:21 |
1664
0

Украина U-21 -- Словения U-21 -- 1:1 по пен: 5:6. Не дожали. Видео голов

Подопечные Унаи Мельгосы проводят тренировочный сбор в Турции

21 марта 2025, 21:21 |
1664
0
Украина U-21 -- Словения U-21 -- 1:1 по пен: 5:6. Не дожали. Видео голов
УАФ

21 марта молодежная сборная Украины U-21 провела товарищескую игру против Словении U-21.

Матч играли в турецком городе Беллек.

Этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии.

На 5-й минуте игроки Словении воспользовались ошибкой Бражка и Бегич открыл счет в матче.

Желто-синие очень быстро оправились, и на 15-й минуте Крушинский отдал передачу в штрафную площадь, где Велетень без проблем переправил «сферу» в сетку ворот.

В начале второго тайма Унаи Мельгоса сделал сразу восемь замен, но результата они не принесли. В итоге ничья.

По завершению матча команды решили пробить пенальти. Там сильнее были словенцы.

Товарищеский матч. 21 марта

Украина U-21 – Словения U-21 – 1:1

Голы: Велетень, 15, Бегич, 5

Украина U-21: Нещерет, Кузык, Михавко, Салюк, Крупский, Рубчинский, Царенко, Бражко, Крушинский, Велетень, Краснопир.

Словения U-21: Лебан, Ризнич, Евшеняк, Ратник, Ципот, Остриц, Брест, Кузьмич, Градишар, Бегич, Йоланович

Видео голов и обзор матча

Видео серии пенальти

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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