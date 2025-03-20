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Испания
20 марта 2025, 20:45 | Обновлено 20 марта 2025, 20:53
404
1

Невероятный Эль Ниньо. Фернандо Торрес празднует день рождения

Испанец празднует свой день рождения

20 марта 2025, 20:45 | Обновлено 20 марта 2025, 20:53
404
1
Невероятный Эль Ниньо. Фернандо Торрес празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Торрес

20 марта свой день рождения празднует культовый форвард «Фурии Рохи» Фернандо Торрес – испанский нападающий, который не знал жалости к соперникам.

Первый профессиональный контракт Торрес подписал в возрасте 15 лет (1999 год) с мадридским «Атлетико». Уже в следующем сезоне он провел свою первую кампанию в составе основной команды «матрасников», которая выдалась не лучшим образом из-за перелома берцовой кости. Дебют испанского нападающего на «Висенте Кальдерон» (прошлый стадион «Атлетико») состоялся 27 мая 2001 года в матче против «Леганеса». Свой первый гол за испанский клуб Фернандо забил в следующем поединке против «Альбасете».

В сезоне 2003/04 занял третье место в борьбе за трофей Пичичи, забив 19 мячей в 35 матчах. В том розыгрыше Ла Лиги «Атлетико» заняло седьмое место, а Торрес впервые надел капитанскую повязку.

В 2007 году появились слухи, что испанцем интересуется «Ливерпуль», игроком которого Фернандо стал 30 июня. Сумма трансфера составила 25 млн фунтов стерлингов плюс Луис Гарсия. Это подписание стало самым дорогим в истории английского клуба на то время.

Лучшие голы Фернандо Торреса

В первом же сезоне в составе «мерсисайдцев» (2007/08) испанец стал первым игроком клуба со времен Робби Фаулера, забившим 20 или более голов в одной кампании АПЛ (24). В том же сезоне побил рекорд Руда ван Нистелроя по количеству забитых мячей иностранцем в дебютном розыгрыше АПЛ.

Сезон 2009/10 стал не лучшим периодом в карьере Торреса: из-за постоянных травм он смог провести лишь половину матчей «Ливерпуля» от общего количества. Вопреки всем трудностям, в 22 матчах Премьер-лиги он отметился 18 забитыми мячами.

31 января 2011 года за несколько часов до закрытия трансферного окна стал игроком лондонского «Челси» за рекордную сумму для английских клубов в 50 млн стерлингов. Дебютная игра за лондонцев состоялась против своего бывшего клуба – «Ливерпуль», которая закончилась поражением новой команды Торреса (0:1). Свой первый гол за «Челси» испанский форвард забил 23 апреля против «Вест Хэма».

Первый хет-трик в футболке лондонского клуба оформил в сезоне 2011/12 в ворота «Квинз Парк Рейнджерс», а по итогам 2013 года Фернандо был признан одним из лучших футболистов мира.

В 2014 году был арендован «Миланом» на два сезона, а уже в декабре того же года вернулся в «Атлетико», где и была начата выдающаяся карьера испанского форварда. В составе «матрасников» Фернандо играл до завершения сезона 2017/18.

Последним клубом в карьере Торреса стал японский «Саган Тосу», в котором весной 2018 года испанец завершил свою карьеру.

В составе сборной Испании Фернандо провел 110 матчей, забил 38 голов и отдал 11 ассистов. В составе «Фурии Рохи» дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и однажды выиграл чемпионат мира (2010). Он также стал единственным футболистом, который забивал в двух финалах чемпионатов Европы подряд.

За всю свою профессиональную карьеру Фернандо Торрес выиграл 7 трофеев, среди которых:

  • Кубок Англии: 2011/12
  • Лига чемпионов: 2011/12
  • Лига Европы (2): 2012/13, 2017/18
  • Чемпион Европы (2): 2008, 2012
  • Чемпион мира: 2010

Всего Торрес на клубном уровне сыграл 767 матчей, забил 263 гола и отдал 71 результативную передачу. Наибольшее количество мячей забил в составе «Атлетико» – 129 в 403 поединках.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Dysear
За свою кар'єру у Ліверпулі показував неймовірний футбол, жаль травми не дали йому повінстю розкритися. В Челсі вже був не тим
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