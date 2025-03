Неудачный дебют Клюйверта. Австралия разгромила Индонезию

20 марта в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира в Азии встречались Австралия и Индонезия.

Гости зимой назначили главным тренером именитого нидерландца Патрика Клюйверта, перед которым стоит задача вывести команду в финальную часть Мундиаля.

Индонезия уже на 8-й минуте получила право на пенальти. К отметке подошел Кевин Дикс, но промахнулся. Далее на поле доминировали австралийцы.

На 18-й минуте Мартин Бойл реализовал пенальти и открыл счет. Через две минуты Нишан Велупиллай удвоил преимущество австралийцев, а Джексон Ирвин на 30-й минуте сделал счет 3:0.

Во втором тайме сборная Австралии еще дважды поразила ворота гостей. Подопечные Патрика Клюйверта наиграли на гол престижа.

Япония победила Бахрейн со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: сначала Даичи Камада на 66-й минуте, а затем Такефуса Кубо на 87-й закрепил победу. Япония стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира

Южная Корея дома не смогла обыграть Оман. На 41-й минуте корейцы открыли счет, но на 80-й минуте упустили преимущество.

Азия. Чемпионат мира. Квалификация. 20 марта

Австралия – Индонезия – 5:1

Голы: Бойл, 18 (пенальти), Велупиллай, 20, Ирвин, 34, 90, Миллер, 61, – тер Гар Ромени, 78

Five goals. 🖐️⚽ Three points. ➕3️⃣ One important win. 👏🔥 #Socceroos #IDN pic.twitter.com/l9uXR2FAmD

Япония – Бахрейн – 2:0

Голы: Камада, 66, Кубо, 87

🚨 🇯🇵 JAPAN QUALIFIED TO 2026 WORLD CUP!



✅ 🇯🇵 Japan have just become the FIRST NATION that qualified to the 2026 FIFA World Cup!



📌 4/48 nations confirmed:



🇲🇽 Mexico (host)

🇨🇦 Canada (host)

🇺🇸 United States (host)

🇯🇵 Japan (AFC) pic.twitter.com/GhHpzat2Le