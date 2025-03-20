Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист

Футболист молодежной команды «Бэйцзин Гоань» Го Цзясюань умер в больнице, после того, как получил травму головы тренировчных сборах.

Примерно месяц назад 18-летний игрок принимал участие в товарищеском матче против «Алькобендаса», который состоялся в Испании. В одном из эпизодов соперник ударил Го коленом в голову.

Цзюсюань упал на поле и не смог больше подняться. Из-за кровоизлияния врачи констатировали смерть мозга, однако искусственно поддерживали жизнь в теле. Накануне стало известно, что футболист умер.

Го считался одним из самых талантливых китайских футболистов – вызывался на сборы с молодежной сборной, был участником программы FC Bayern World Squad и тренировался в мюнхенской «Баварии». 20 марта центральному защитнику должно было исполниться 19 лет.