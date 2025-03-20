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  4. Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист
Германия
20 марта 2025, 11:27 |
555
0

Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист

Го Цзясюань получил травму головы после удара коленом на тренировочных сборах

20 марта 2025, 11:27 |
555
0
Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист
ФК Бавария. Го Цзясюань

Футболист молодежной команды «Бэйцзин Гоань» Го Цзясюань умер в больнице, после того, как получил травму головы тренировчных сборах.

Примерно месяц назад 18-летний игрок принимал участие в товарищеском матче против «Алькобендаса», который состоялся в Испании. В одном из эпизодов соперник ударил Го коленом в голову.

Цзюсюань упал на поле и не смог больше подняться. Из-за кровоизлияния врачи констатировали смерть мозга, однако искусственно поддерживали жизнь в теле. Накануне стало известно, что футболист умер.

Го считался одним из самых талантливых китайских футболистов – вызывался на сборы с молодежной сборной, был участником программы FC Bayern World Squad и тренировался в мюнхенской «Баварии». 20 марта центральному защитнику должно было исполниться 19 лет.

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Бавария Бэйцзин Гоань смерть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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