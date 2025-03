Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист

Футболист молодежной команды «Бэйцзин Гоань» Го Цзясюань умер в больнице, после того, как получил травму головы тренировчных сборах.

Примерно месяц назад 18-летний игрок принимал участие в товарищеском матче против «Алькобендаса», который состоялся в Испании. В одном из эпизодов соперник ударил Го коленом в голову.

Цзюсюань упал на поле и не смог больше подняться. Из-за кровоизлияния врачи констатировали смерть мозга, однако искусственно поддерживали жизнь в теле. Накануне стало известно, что футболист умер.

Го считался одним из самых талантливых китайских футболистов – вызывался на сборы с молодежной сборной, был участником программы FC Bayern World Squad и тренировался в мюнхенской «Баварии». 20 марта центральному защитнику должно было исполниться 19 лет.

Guo Jiaxuan, former FC Bayern World Squad player, has passed away just hours before what would have been his 19th birthday. Guo fell into a coma on 6th February during a training match in Spain, where he sustained a severe head injury. He succumbed to his injuries at Beijing… pic.twitter.com/owae4EK69F