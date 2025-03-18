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  4. Барселона – рекордсмен по победам с 4+ голами в топ-5 лигах 2024/25
Испания
18 марта 2025, 21:10 |
124
0

Барселона – рекордсмен по победам с 4+ голами в топ-5 лигах 2024/25

Ближайшим преследователем является «ПСЖ»

18 марта 2025, 21:10 |
124
0
Барселона – рекордсмен по победам с 4+ голами в топ-5 лигах 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в игре против «Атлетико» забила 4 гола и увеличила показатель количества побед с 4 или более забитыми мячами в топ-5 европейских лигах нынешнего сезона до 19. «Каталонцы» занимают первое место по этому достижению.

16 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

Ближайшим преследователем каталонского клуба по этому показателю является «ПСЖ» (14). На третьем месте в списке расположилась «Бавария» (13).

В текущей кампании Ла Лиги «блауграна» находится на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Барселона ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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