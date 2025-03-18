Барселона – рекордсмен по победам с 4+ голами в топ-5 лигах 2024/25
Ближайшим преследователем является «ПСЖ»
«Барселона» в игре против «Атлетико» забила 4 гола и увеличила показатель количества побед с 4 или более забитыми мячами в топ-5 европейских лигах нынешнего сезона до 19. «Каталонцы» занимают первое место по этому достижению.
16 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.
Ближайшим преследователем каталонского клуба по этому показателю является «ПСЖ» (14). На третьем месте в списке расположилась «Бавария» (13).
В текущей кампании Ла Лиги «блауграна» находится на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) March 16, 2025
Teams from Europe's top 5 leagues with most matches with 4+ goals scored across all competitions this season:
• 19 – Barcelona 🆕
• 18
• 17
• 16
• 15
• 14 – PSG
• 13 – Bayern
An unstoppable attacking force. 🔥 pic.twitter.com/3X9bevUR2b
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