Барселона – рекордсмен по победам с 4+ голами в топ-5 лигах 2024/25

«Барселона» в игре против «Атлетико» забила 4 гола и увеличила показатель количества побед с 4 или более забитыми мячами в топ-5 европейских лигах нынешнего сезона до 19. «Каталонцы» занимают первое место по этому достижению.

16 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

Ближайшим преследователем каталонского клуба по этому показателю является «ПСЖ» (14). На третьем месте в списке расположилась «Бавария» (13).

В текущей кампании Ла Лиги «блауграна» находится на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).