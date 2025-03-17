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  4. Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по ассистам в АПЛ
Англия
17 марта 2025, 21:25 |
35
0

Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по ассистам в АПЛ

«Красные дьяволы» в гостях разгромили команду Ван Нистелроя

17 марта 2025, 21:25 |
35
0
Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по ассистам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в последней игре против «Лестера» отдал две результативные передачи и повторил свой показатель прошлого сезона по количеству ассистов в Премьер-лиге (9).

16 марта состоялась встреча 29-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

В текущей кампании чемпионата Англии Бруну сыграл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 9 ассистов. «Красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице лиги (10 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Манчестер Юнайтед статистика Бруну Фернандеш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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