Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по ассистам в АПЛ
«Красные дьяволы» в гостях разгромили команду Ван Нистелроя
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в последней игре против «Лестера» отдал две результативные передачи и повторил свой показатель прошлого сезона по количеству ассистов в Премьер-лиге (9).
16 марта состоялась встреча 29-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.
В текущей кампании чемпионата Англии Бруну сыграл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 9 ассистов. «Красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице лиги (10 побед, 7 ничьих, 12 поражений).
Bruno Fernandes PL assists:— StatMuse FC (@statmusefc) March 16, 2025
9 — This season
9 — Last season
In 7 fewer games. pic.twitter.com/5KplOPnF0D
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