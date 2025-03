Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по ассистам в АПЛ

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в последней игре против «Лестера» отдал две результативные передачи и повторил свой показатель прошлого сезона по количеству ассистов в Премьер-лиге (9).

16 марта состоялась встреча 29-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

В текущей кампании чемпионата Англии Бруну сыграл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 9 ассистов. «Красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице лиги (10 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

Bruno Fernandes PL assists:



9 — This season

9 — Last season



In 7 fewer games. pic.twitter.com/5KplOPnF0D