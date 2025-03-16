Англия16 марта 2025, 20:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:00
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Лестер и МЮ назвали стартовые составы на поздний воскресный матч
16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги
16 марта 2025, 20:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:00
50
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16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.
Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Лестер и МЮ назвали стартовые составы на поздний воскресный матч.
Tonight's City team 💥#LEIMUN pic.twitter.com/vPVs0d0XSW— Leicester City (@LCFC) March 16, 2025
The Reds to face the Foxes 🦊🆚🔴#MUFC || #LEIMUN— Manchester United (@ManUtd) March 16, 2025
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