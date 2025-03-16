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Англия
16 марта 2025, 20:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:00
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0

Лестер и МЮ назвали стартовые составы на поздний воскресный матч

16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги

16 марта 2025, 20:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:00
50
0
Лестер и МЮ назвали стартовые составы на поздний воскресный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Лестер и МЮ назвали стартовые составы на поздний воскресный матч.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Манчестер Юнайтед стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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