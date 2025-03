Арсенал непобедим в 19 матчах подряд в АПЛ против клубов большой шестерки

«Арсенал» дома минимально обыграл «Челси» и продлил свою непобедную серию в Премьер-лиге против представителей «большой шестерки» до 19 матчей (11 побед, 8 ничьих).

16 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

«Канониры» в этом сезоне АПЛ еще не побеждали «Ливерпуль», с которым впереди еще одна встреча (в 36-м туре).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги команда Микеля Артеты располагается на второй строчке в турнирной таблице (16 побед, 10 ничьих, 3 поражения).

Arsenal are undefeated in 19 straight games vs the Big 6 in the Prem.



11 wins

8 draws

0 defeats pic.twitter.com/JcM3HDZKDM