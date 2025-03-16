Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал непобедим в 19 матчах подряд в АПЛ против клубов большой шестерки
Англия
16 марта 2025, 20:41 |
125
0

Арсенал непобедим в 19 матчах подряд в АПЛ против клубов большой шестерки

«Канониры» на домашней арене минимально обыграли «Челси»

16 марта 2025, 20:41 |
125
0
Арсенал непобедим в 19 матчах подряд в АПЛ против клубов большой шестерки
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» дома минимально обыграл «Челси» и продлил свою непобедную серию в Премьер-лиге против представителей «большой шестерки» до 19 матчей (11 побед, 8 ничьих).

16 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

«Канониры» в этом сезоне АПЛ еще не побеждали «Ливерпуль», с которым впереди еще одна встреча (в 36-м туре).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги команда Микеля Артеты располагается на второй строчке в турнирной таблице (16 побед, 10 ничьих, 3 поражения).

По теме:
Лестер – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лестер и МЮ назвали стартовые составы на поздний воскресный матч
Арсенал – Челси – 1:0. Забитый мяч с углового. Видео гола и обзор матча
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Бокс | 16 марта 2025, 07:50 3
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион

Дерек Чисора хочет провести с украинцем реванш

ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
Футбол | 16 марта 2025, 18:31 9
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри

Артем отличился за волков в поединке 29-го тура Серии А на 62-й минуте

Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Биатлон | 16.03.2025, 17:04
Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
Футбол | 16.03.2025, 20:41
Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
Сколько заработал Ньюкасл за трофей Кубка лиги Англии?
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16.03.2025, 13:30
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 5
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 7
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 4
Бокс
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем