Гиббс-Уайт – второй игрок Ноттингема, отдавший 25+ ассистов в АПЛ
Морган близок к повторению рекорда
Хавбек «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт в игре против «Ипсвича» отметился результативной передачей и стал вторым игроком в истории клуба, который достиг отметки в 25 ассистов в АПЛ.
15 марта состоялась встреча 29-го тура английского чемпионата между командами «Ипсвич» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Рекорд по количеству результативных передач в составе «Ноттингема» в АПЛ принадлежит Иану Воану (27).
В этом розыгрыше Премьер-лиги Гиббс-Уайт сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Команда англичанина находится на третьем месте в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 7 поражений).
Only two players have provided 25+ assists for Nottingham Forest in the Premier League:— Squawka (@Squawka) March 15, 2025
◎ 27 - Ian Woan
◉ 25 - Morgan Gibbs-White
Two more to equal the record. 🅰️🅰️ pic.twitter.com/ws3bBn6PWn
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