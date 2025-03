Гиббс-Уайт – второй игрок Ноттингема, отдавший 25+ ассистов в АПЛ

Хавбек «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт в игре против «Ипсвича» отметился результативной передачей и стал вторым игроком в истории клуба, который достиг отметки в 25 ассистов в АПЛ.

15 марта состоялась встреча 29-го тура английского чемпионата между командами «Ипсвич» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Рекорд по количеству результативных передач в составе «Ноттингема» в АПЛ принадлежит Иану Воану (27).

В этом розыгрыше Премьер-лиги Гиббс-Уайт сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Команда англичанина находится на третьем месте в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 7 поражений).

