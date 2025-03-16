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  4. Гиббс-Уайт – второй игрок Ноттингема, отдавший 25+ ассистов в АПЛ
Англия
16 марта 2025, 11:38 |
60
0

Гиббс-Уайт – второй игрок Ноттингема, отдавший 25+ ассистов в АПЛ

Морган близок к повторению рекорда

16 марта 2025, 11:38 |
60
0
Гиббс-Уайт – второй игрок Ноттингема, отдавший 25+ ассистов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Гиббс-Уайт

Хавбек «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт в игре против «Ипсвича» отметился результативной передачей и стал вторым игроком в истории клуба, который достиг отметки в 25 ассистов в АПЛ.

15 марта состоялась встреча 29-го тура английского чемпионата между командами «Ипсвич» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Рекорд по количеству результативных передач в составе «Ноттингема» в АПЛ принадлежит Иану Воану (27).

В этом розыгрыше Премьер-лиги Гиббс-Уайт сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Команда англичанина находится на третьем месте в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 7 поражений).

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Морган Гиббс-Уайт Ипсвич статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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