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  4. Вест Хэм летом готов продать Луиса Гильерме. Вряд ли вингер уедет в Украину
Англия
18 марта 2025, 21:22 |
302
1

Вест Хэм летом готов продать Луиса Гильерме. Вряд ли вингер уедет в Украину

Также в стане «молотобойцев» не верят, что им удастся компенсировать инвестиции

18 марта 2025, 21:22 |
302
1
Вест Хэм летом готов продать Луиса Гильерме. Вряд ли вингер уедет в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

В летнее трансферное окно руководство «Вест Хэма» будет готово продать своего 19-летнего бразильского вингера Луиса Гильерме, которому с ходу так и не удалось закрепиться в английской команде.

Активный интерес к футболисту проявляют «Фламенго», «Галатасарай» и «Шахтер», однако эти клубы не единственные, которые могут подписать бразильца.

В «Вест Хэме» рассчитывают увидеть торги по вингеру летом, хотя и не верят, что клубу удастся полностью компенсировать 23 миллиона евро, потраченные летом минувшего года на покупку Гильерме у «Палмейраса».

Также источник отмечает, что Луис Гильерме вряд ли переберется летом в Украину.

Ранее сообщалось, что агенты Луиса Гильерме выставили «космические требования» для переезда в «Шахтер», после чего трансфер вингера в Украину стал маловероятным.

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Луис Гильерме Вест Хэм Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Claret and Hugh
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Комментарии 1
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Andromed
Дивно чому так спішать з його трансфером, він ще дуже молодий, з часом міг би стати міцним гравцем основи у Вест Хемі
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