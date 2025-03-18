Вест Хэм летом готов продать Луиса Гильерме. Вряд ли вингер уедет в Украину

В летнее трансферное окно руководство «Вест Хэма» будет готово продать своего 19-летнего бразильского вингера Луиса Гильерме, которому с ходу так и не удалось закрепиться в английской команде.

Активный интерес к футболисту проявляют «Фламенго», «Галатасарай» и «Шахтер», однако эти клубы не единственные, которые могут подписать бразильца.

В «Вест Хэме» рассчитывают увидеть торги по вингеру летом, хотя и не верят, что клубу удастся полностью компенсировать 23 миллиона евро, потраченные летом минувшего года на покупку Гильерме у «Палмейраса».

Также источник отмечает, что Луис Гильерме вряд ли переберется летом в Украину.

Ранее сообщалось, что агенты Луиса Гильерме выставили «космические требования» для переезда в «Шахтер», после чего трансфер вингера в Украину стал маловероятным.