Вест Хэм летом готов продать Луиса Гильерме. Вряд ли вингер уедет в Украину
Также в стане «молотобойцев» не верят, что им удастся компенсировать инвестиции
В летнее трансферное окно руководство «Вест Хэма» будет готово продать своего 19-летнего бразильского вингера Луиса Гильерме, которому с ходу так и не удалось закрепиться в английской команде.
Активный интерес к футболисту проявляют «Фламенго», «Галатасарай» и «Шахтер», однако эти клубы не единственные, которые могут подписать бразильца.
В «Вест Хэме» рассчитывают увидеть торги по вингеру летом, хотя и не верят, что клубу удастся полностью компенсировать 23 миллиона евро, потраченные летом минувшего года на покупку Гильерме у «Палмейраса».
Также источник отмечает, что Луис Гильерме вряд ли переберется летом в Украину.
Ранее сообщалось, что агенты Луиса Гильерме выставили «космические требования» для переезда в «Шахтер», после чего трансфер вингера в Украину стал маловероятным.
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