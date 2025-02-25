Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Космические требования. Шахтер не может подписать игрока клуба АПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 19:41 |
1710
2

Космические требования. Шахтер не может подписать игрока клуба АПЛ

Гильерме вряд ли перейдет в состав Шахтера

25 февраля 2025, 19:41 |
1710
2
Космические требования. Шахтер не может подписать игрока клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер на этот момент далек от подписания вингера Вест Хэма Луиса Гильерме.

В украинском клубе дали понять, что у игрока и его агентов «космические условия», чтобы приехать в Украину. И Шахтер не пойдет на такие договоренности.

Менеджмент не будет делать так, чтобы один футболист зарабатывал намного больше, чем остальные игроки, включая лидеров команды.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов удовлетворить требования лондонского клуба, который хочет получить за 19-летнего атакующего хавбека около 20 миллионов евро.

Но еще остается шанс подписать бразильца летом.

По теме:
Флорентино Перес определился с первыми двумя летними трансферами Реала
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Марино ПУШИЧ: «Украинцы – львы. Вы можете гордиться собой за эти три года»
Луис Гильерме Шахтер Донецк Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт
Футбол | 25 февраля 2025, 19:18 0
Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт
Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт

Родриго Бентанкур задержится в «шпорах» еще на несколько сезонов

Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25 февраля 2025, 12:19 2
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги

«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста

Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Футбол | 24.02.2025, 20:53
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Игорь СУРКИС: «Динамо бежит. Мы на правильном пути»
Футбол | 25.02.2025, 13:16
Игорь СУРКИС: «Динамо бежит. Мы на правильном пути»
Игорь СУРКИС: «Динамо бежит. Мы на правильном пути»
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Футбол | 25.02.2025, 07:45
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
ну в принципі це слід було очікувати. Щоб такий молодий і талановитий гравець перейшов в упл треба солідний контракт запропонувати
Ответить
+1
Lulinnha
Скорее поедет в верблюдию чем подпишет контракт с кротовней. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
25.02.2025, 08:44 1
Футбол
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 3
Футбол
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
24.02.2025, 09:59 8
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 4
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
23.02.2025, 20:59 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем