Космические требования. Шахтер не может подписать игрока клуба АПЛ
Гильерме вряд ли перейдет в состав Шахтера
По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер на этот момент далек от подписания вингера Вест Хэма Луиса Гильерме.
В украинском клубе дали понять, что у игрока и его агентов «космические условия», чтобы приехать в Украину. И Шахтер не пойдет на такие договоренности.
Менеджмент не будет делать так, чтобы один футболист зарабатывал намного больше, чем остальные игроки, включая лидеров команды.
Ранее сообщалось, что Шахтер готов удовлетворить требования лондонского клуба, который хочет получить за 19-летнего атакующего хавбека около 20 миллионов евро.
Но еще остается шанс подписать бразильца летом.
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