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Лига наций
18 марта 2025, 21:27 | Обновлено 18 марта 2025, 21:35
469
1

«Никуда не денемся». Сабо рассказал о проблемах в сборной Украины

Бывший тренер рассказал о подготовке подопечных Реброва

18 марта 2025, 21:27 | Обновлено 18 марта 2025, 21:35
469
1
«Никуда не денемся». Сабо рассказал о проблемах в сборной Украины
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о главных проблемах подопечных Сергея Реброва накануне матчей с Бельгией в Лиге наций:

«Меня беспокоят больше других полузащитники. От их игры зависит порядок как в защите, так и в нападении. Ведь в атаке наша команда как раз и выглядит неубедительно. Яремчук в Олимпиакосе играет мало, Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему.

Раньше, чтобы попасть в сборную, нужно было на две головы быть выше других. Сейчас такого, к сожалению, нет. Футболистам сборной не хватает класса. Никуда мы от этого не денемся. По крайней мере, пока. Ну как можно, когда идет контратака и нужно мяч быстро передать другому игроку, отходить назад? Или в простой ситуации плохо останавливать мяч? Или футболист просто носится, падает, а эффективности нет. Мы это часто видим», – сказал Сабо.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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New Jer
Що цей Сабо зробив корисного для українців?! Він тільки і міг критикувати всіх і пездіти як Даріо Серун, а ніколи не визнавав своїх помилок ніколи! Відгрібали тільки футболісти від нього
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