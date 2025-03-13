Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».
Встречу примет Олд Траффорд в Манчестере.
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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
Главные тренеры определились с стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»:
📋 Your United XI to take on Real Sociedad 👊#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) March 13, 2025
📋 Once jugadores y un único objetivo. 𝗔𝗨𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗔!!!#UEL pic.twitter.com/FS0jyiIoQV— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 13, 2025
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