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Лига Европы
13 марта 2025, 20:56 | Обновлено 13 марта 2025, 21:15
115
0

Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени

13 марта 2025, 20:56 | Обновлено 13 марта 2025, 21:15
115
0
Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу примет Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Главные тренеры определились с стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»:

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Лига Европы стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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