Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад

В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу примет Олд Траффорд в Манчестере.

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Главные тренеры определились с стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»:

📋 Your United XI to take on Real Sociedad 👊#MUFC || #UEL