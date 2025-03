Салах сравнялся с легендой Ливерпуля по количеству матчей за клуб в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнялся по количеству выступлений в Лиге чемпионов за английский клуб с легендой «мерсисайдцев» Стивеном Джеррардом (73).

11 марта проходит второй матч 1/8 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «ПСЖ». Игра началась в 22:00 по Киеву.

Больше матчей в составе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов провел только Джейми Каррагер (80).

В текущей кампании еврокубка Салах принял участие в 8 матчах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

По итогам двух встреч (1:1) команды Луиса Энрике и Арне Слота продолжат определять участника 1/4 финала в дополнительном времени.

73 - Mohamed Salah tonight moves level with Steven Gerrard for UEFA Champions League appearances for Liverpool (73); only Jamie Carragher (80) now has more for the club in the European Cup/Champions League. Legacy. pic.twitter.com/ajgSkhRaPf