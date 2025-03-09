Италия09 марта 2025, 19:33 |
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Эмполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 28-го тура Серии А начался в 19:00 по киевскому времени
09 марта 2025, 19:33 |
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В воскресенье, 9 марта, проходит матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».
Встречу принимает Карло Кастеллани в Эмполи.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
Серия А. 28-й тур
Эмполи – Рома – 0:1 (обновляется)
Голы: Суле, 1
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