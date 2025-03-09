Эмполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 9 марта, проходит матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимает Карло Кастеллани в Эмполи.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 28-й тур

Эмполи – Рома – 0:1 (обновляется)

Голы: Суле, 1

❗️Суле забил в ворота Эмполи, 1-я минута, 0:1