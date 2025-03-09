Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
09 марта 2025, 19:33 |
732
0

Эмполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 28-го тура Серии А начался в 19:00 по киевскому времени

09 марта 2025, 19:33 |
732
0
Эмполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 9 марта, проходит матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимает Карло Кастеллани в Эмполи.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 28-й тур

Эмполи – Рома – 0:1 (обновляется)

Голы: Суле, 1

❗️Суле забил в ворота Эмполи, 1-я минута, 0:1

По теме:
ВИДЕО. Деклан Райс сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Юнайтед
Реал – Райо Вальекано – 2:1. Успех Лунина и Ко. Видео голов и обзор матча
Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ в матче против Арсенала
Рома Рим Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Другие виды | 08 марта 2025, 22:14 19
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра

Дмитрий Никитин занял 5-е место на соревнованиях в Апелдорне

ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Футбол | 09 марта 2025, 09:10 14
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»

Алексей жестко раскритиковал нынешнего главного тренера ЛНЗ

Арамбарри забил дважды на последних минутах. Хетафе победило Атлетико
Футбол | 09.03.2025, 17:42
Арамбарри забил дважды на последних минутах. Хетафе победило Атлетико
Арамбарри забил дважды на последних минутах. Хетафе победило Атлетико
Кто обслужит матч Шахтера, кто будет судить Динамо? Назначения арбитров
Футбол | 09.03.2025, 16:47
Кто обслужит матч Шахтера, кто будет судить Динамо? Назначения арбитров
Кто обслужит матч Шахтера, кто будет судить Динамо? Назначения арбитров
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Футбол | 09.03.2025, 05:48
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 14
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 2
Бокс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 7
Футбол
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем