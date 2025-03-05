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  4. Нванери – второй подросток топ-5 лиг Европы по голам в этом сезоне
Лига чемпионов
05 марта 2025, 21:18 |
185
0

Нванери – второй подросток топ-5 лиг Европы по голам в этом сезоне

Больше забитых мячей имеет только Ламин Ямал

05 марта 2025, 21:18 |
185
0
Нванери – второй подросток топ-5 лиг Европы по голам в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

Нападающий «Арсенала» Итан Нванери в матче против «ПСВ» отметился своим восьмым голом в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. Англичанин является вторым лучшим подростком (17 лет 346 дней) сезона 2024/25 по количеству забитых мячей.

4 марта состоялась игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 7:1.

Больше голов в нынешнем сезоне среди игроков до 19 лет забил только вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал (17 лет 235 дней – 11 голов).

12 марта в Лондоне на «Эмирейтсе» между командами состоится ответный поединок.

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Арсенал Лондон статистика ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Итан Нванери Ламин Ямал
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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