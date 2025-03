Нванери – второй подросток топ-5 лиг Европы по голам в этом сезоне

Нападающий «Арсенала» Итан Нванери в матче против «ПСВ» отметился своим восьмым голом в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. Англичанин является вторым лучшим подростком (17 лет 346 дней) сезона 2024/25 по количеству забитых мячей.

4 марта состоялась игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 7:1.

Больше голов в нынешнем сезоне среди игроков до 19 лет забил только вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал (17 лет 235 дней – 11 голов).

12 марта в Лондоне на «Эмирейтсе» между командами состоится ответный поединок.

