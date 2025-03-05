Нванери – второй подросток топ-5 лиг Европы по голам в этом сезоне
Больше забитых мячей имеет только Ламин Ямал
Нападающий «Арсенала» Итан Нванери в матче против «ПСВ» отметился своим восьмым голом в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. Англичанин является вторым лучшим подростком (17 лет 346 дней) сезона 2024/25 по количеству забитых мячей.
4 марта состоялась игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 7:1.
Больше голов в нынешнем сезоне среди игроков до 19 лет забил только вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал (17 лет 235 дней – 11 голов).
12 марта в Лондоне на «Эмирейтсе» между командами состоится ответный поединок.
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) March 4, 2025
Teenagers with most goals for a side from Europe's top 5 leagues this season:
🥇 11 – Lamine Yamal
🥈 8 – Ethan Nwaneri 🆕
And they're both still 17 years old. 💎 pic.twitter.com/SwRRbdGg45
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