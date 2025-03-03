Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педро забил самый поздний гол Лацио в Серии А с 2019 года
Италия
03 марта 2025, 21:57 |
126
0

Педро забил самый поздний гол Лацио в Серии А с 2019 года

Произошло это в матче против «Милана»

03 марта 2025, 21:57 |
126
0
Педро забил самый поздний гол Лацио в Серии А с 2019 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Педро забил победный мяч в ворота «Милана», который стал самым поздним забитым мячом «Лацио» в Серии А с 2019 года (97:09).

2 марта состоялся поединок 27-го тура итальянского чемпионата между командами «Милан» и «Лацио». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Гол Педро также является вторым самым поздним забитым мячом клуба за последние 20 сезонов. Позже был забит лишь гол Фелипе Кайседо против «Кальяри» 16 декабря 2019 года (97:28).

В нынешней кампании Серии А Педро провел 20 матчей и отметился 6 забитыми мячами. «Орлы» занимают четвертое место в таблице лиги (15 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

По теме:
«Монстр». Игрок Ромы красноречиво оценил выступление Довбика в матче с Комо
Раньери пояснил, почему Довбику нелегко адаптироваться к футболу в Италии
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Педро Родригес Лацио Милан - Лацио статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Футбол | 03 марта 2025, 06:29 6
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем

Теперь слухи подтверждены официально

Серьезная сумма. В Баварии определились с заменой Нойера
Футбол | 03 марта 2025, 22:23 0
Серьезная сумма. В Баварии определились с заменой Нойера
Серьезная сумма. В Баварии определились с заменой Нойера

Барт Вербрюгген привлекает внимание немецкого гранда

Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Бокс | 03.03.2025, 05:02
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Бокс | 03.03.2025, 01:18
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Футбол | 03.03.2025, 18:30
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
01.03.2025, 19:15 30
Футбол
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
02.03.2025, 08:10 1
Бокс
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем