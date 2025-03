Педро забил самый поздний гол Лацио в Серии А с 2019 года

Педро забил победный мяч в ворота «Милана», который стал самым поздним забитым мячом «Лацио» в Серии А с 2019 года (97:09).

2 марта состоялся поединок 27-го тура итальянского чемпионата между командами «Милан» и «Лацио». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Гол Педро также является вторым самым поздним забитым мячом клуба за последние 20 сезонов. Позже был забит лишь гол Фелипе Кайседо против «Кальяри» 16 декабря 2019 года (97:28).

В нынешней кампании Серии А Педро провел 20 матчей и отметился 6 забитыми мячами. «Орлы» занимают четвертое место в таблице лиги (15 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

