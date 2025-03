Атлетико – лидер среди команд топ-5 лиг Европы по интересному достижению

«Атлетико» в нынешнем сезоне является лидером среди команд топ-5 европейских лигах по количеству голов в чемпионате, забитых игроками, вышедшими на замену (16).

1 марта состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» Мадрид и «Атлетик». Игра завершилась победой минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Хулиан Альварес на 56-й минуте вышел на поле и уже на 66-й забил победный гол во встрече.

Ближайший преследователь команды Диего Симеоне по этому показателю – «Лацио» (14).

В текущей кампании испанского чемпионата «матрасники» занимают первое место в турнирной таблице (16 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

16 - #AtléticoDeMadrid 🔴⚪️ have scored 16 goals thanks to substitute players in @LaLigaEn 2024/25, more than any other team in Europe's top five leagues this season (14 from Lazio). Commitment. pic.twitter.com/xc2fViSXBJ