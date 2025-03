Таловеров оценил матч с Ман Сити, в котором он шокировал Пепа, забив гол

В субботу, 1 марта, прошел матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». На 38-й минуте забил украинец Максим Таловеров, однако этого оказалось мало – хозяева победили со счетом 3:1.

Таловеров после поединка поделился эмоциями от этого матч.

Таловеров забил свой второй гол за «Плимут» в этом сезоне.

Plymouth Argyle's Maksym Talovierov: "I'm so happy to play here [at the Etihad Stadium], against the best team in the world, against really fantastic players!" [via @itvfootball]