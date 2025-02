Ливерпуль забивает 2+ гола в 18 матчах подряд на Энфилде во всех турнирах

«Ливерпуль» является первой английской командой высшего дивизиона с 1935 года, которая 18 матчей подряд на домашней арене забивает 2 или более голов во всех соревнованиях.

26 февраля на «Энфилде» состоялся поединок 27-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. По одному мячу забили Собослаи и Мак Аллистер.

Последний раз подобную серию в период с февраля по декабрь 1935 года имел «Сандерленд», когда команда на домашней арене забивала больше одного гола в 19 поединках подряд.

В текущей кампании Премьер-лиги «мерсисайдцы» занимают первую позицию в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

18 - Liverpool have now scored 2+ goals in 18 consecutive games at Anfield in all competitions – the longest run of home games with more than one goal scored in succession by an English top-flight club since Sunderland from February-December 1935 (19). Powerhouse. pic.twitter.com/4B81pitfcM