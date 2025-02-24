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  4. Реал – один из лидеров топ-5 лиг 24/25 по голам из-за пределов штрафной
Испания
24 февраля 2025, 19:57 |
49
0

Реал – один из лидеров топ-5 лиг 24/25 по голам из-за пределов штрафной

«Сливочные» делят первое место с «Баварией»

24 февраля 2025, 19:57 |
49
0
Реал – один из лидеров топ-5 лиг 24/25 по голам из-за пределов штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич в матче против «Жироны» забил мяч дальним ударом, который стал 11-м голом «сливочных» из-за пределов штрафной площади в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. «Реал» делит первую позицию по этому показателю в топ-5 европейских лигах с «Баварией».

23 февраля состоялась игра 25-го тура испанского чемпионата между командами «Реал Мадрид» и «Жирона». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча в матче забил Иско.

В текущей кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти находятся на втором месте в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

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Жирона Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Жирона статистика Бавария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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