Реал – один из лидеров топ-5 лиг 24/25 по голам из-за пределов штрафной

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич в матче против «Жироны» забил мяч дальним ударом, который стал 11-м голом «сливочных» из-за пределов штрафной площади в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. «Реал» делит первую позицию по этому показателю в топ-5 европейских лигах с «Баварией».

23 февраля состоялась игра 25-го тура испанского чемпионата между командами «Реал Мадрид» и «Жирона». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча в матче забил Иско.

В текущей кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти находятся на втором месте в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

