Украина. Премьер лига24 февраля 2025, 18:02 |
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Шахтер – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
24 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ
24 февраля 2025, 18:02 |
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В понедельник, 24 февраля, в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Левый Берег».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.
УПЛ. 18-й тур, 24 февраля.
Шахтер – Левый Берег - 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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