Шахтер – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 24 февраля, в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

УПЛ. 18-й тур, 24 февраля.

Шахтер – Левый Берег - 0:0 (обновляется)

Трансляция матча