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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 18:02 |
527
0

Шахтер – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ

24 февраля 2025, 18:02 |
527
0
Шахтер – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В понедельник, 24 февраля, в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

УПЛ. 18-й тур, 24 февраля.

Шахтер – Левый Берег - 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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